07 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Büyük değişim!

Büyük değişim!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.11.2020

Cimbom, Yiğido deplasmanına eksik gidiyor. Savunma hattının sol tarafı değişiyor. Ankaragücü karşısında etkisiz kalan Diagne yerine en uçta Babel yer alacak.

Galatasaray, ligde yeniden çıkış yakalamak istediği bir dönemde bu defa da sakatlık kriziyle boğuşuyor. Aslan'da kritik Sivasspor randevusu öncesinde Marcao, Saracchi ve forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı camia, teknik direktör 'den bir kez daha şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyecek. İmparator da mecburi değişikliklerle zorlu deplasmandan 3 puan arayacak.

SOL BEK LİNNES'E EMANET
Cimbom'da Sivasspor karşısında Saracchi'nin yokluğunda sol bekte Martin Linnes görev yapacak. Sol stoper Marcao da sakat olduğu için yerini tecrübeli Ryan Donk'a bırakacak. Savunmanın solu gibi hücum hattında da değişiklikler olacak. Ankaragücü karşılaşmasında kötü oynayan Mbaye Diagne yedeğe çekilecek. Yerine geçecek. sol kanattaki yerine dönüş yapacak.

YOLCULUK BUGÜN
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç için yolculuğu bugün yapacak. Sarı-kırmızılılar, 16.00'da Sivas'a gidecekler. Taraftarlar da bir karşılama yapacaklar.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu... Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu...
Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız
Mallı için temas Mallı için temas
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör