Büyük değişim!
Cimbom, Yiğido deplasmanına eksik gidiyor. Savunma hattının sol tarafı değişiyor. Ankaragücü karşısında etkisiz kalan Diagne yerine en uçta Babel yer alacak.
Galatasaray, ligde yeniden çıkış yakalamak istediği bir dönemde bu defa da sakatlık kriziyle boğuşuyor. Aslan'da kritik Sivasspor randevusu öncesinde Marcao, Saracchi ve Radamel Falcao forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı camia, teknik direktör Fatih Terim'den bir kez daha şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyecek. İmparator da mecburi değişikliklerle zorlu deplasmandan 3 puan arayacak.
SOL BEK LİNNES'E EMANET
Cimbom'da Sivasspor karşısında Saracchi'nin yokluğunda sol bekte Martin Linnes görev yapacak. Sol stoper Marcao da sakat olduğu için yerini tecrübeli Ryan Donk'a bırakacak. Savunmanın solu gibi hücum hattında da değişiklikler olacak. Ankaragücü karşılaşmasında kötü oynayan Mbaye Diagne yedeğe çekilecek. Yerine Ryan Babel geçecek. Arda Turan sol kanattaki yerine dönüş yapacak.
YOLCULUK BUGÜN
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maç için yolculuğu bugün yapacak. Sarı-kırmızılılar, 16.00'da Sivas'a gidecekler. Taraftarlar da bir karşılama yapacaklar.
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