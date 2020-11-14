Canlı yayında duyurdu! Dorukhan Toköz ve Galatasaray...

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün sarı-kırmızılı takımdan bir futbolcuyla takas olabileceğini söyledi.

ABONE OL