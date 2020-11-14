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GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba kararı! Sözleşmesi...

Aslan'da Akbaba kararı! Sözleşmesi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

Teknik direktör ’in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen vazgeçemediği 28 yaşındaki 'ya, ocak ayında yeni mukavele ve 6-7 milyon TL civarında ücret önerilecek.

'in gelecek planları arasında yer alan 'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak. Garanti ücreti 1 milyon 750 bin Euro olarak yazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.

İMZA ATMAYA HAZIR

Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan 'la sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu öğrenildi. (Sabah)
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