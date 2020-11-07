Etebo’ya yeni şans

Aslan'ın Nijeryalı orta sahası, oyundayken pas organizasyonları çok aksamıştı. Terim, Sivas deplasmanında Etebo'yu 11'de kullanacak.

Aslan'ın Nijeryalı orta sahası, oyundayken pas organizasyonları çok aksamıştı. Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Etebo'yu yine ilk 11'de kullanacak. Ancak özellikle hücum aksiyonları bir kez daha aksarsa tecrübeli oyuncu formasını kaybedebilir.

OMAR HIRSLI

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, lig ve Avrupa'da 8 defa sarı-kırmızılı formayı giydi. Henüz gol ve asist üretemedi. 28 yaşındaki Norveçli oyuncu, Sivas maçında tabelayı değiştirmek istiyor.

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