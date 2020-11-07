07 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Etebo’ya yeni şans

Etebo’ya yeni şans
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.11.2020

Aslan'ın Nijeryalı orta sahası, oyundayken pas organizasyonları çok aksamıştı. Terim, Sivas deplasmanında Etebo'yu 11'de kullanacak.

Aslan'ın Nijeryalı orta sahası, oyundayken pas organizasyonları çok aksamıştı. , deplasmanında Etebo'yu yine ilk 11'de kullanacak. Ancak özellikle hücum aksiyonları bir kez daha aksarsa tecrübeli oyuncu formasını kaybedebilir.

OMAR HIRSLI
Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, lig ve Avrupa'da 8 defa sarı-kırmızılı formayı giydi. Henüz gol ve asist üretemedi. 28 yaşındaki Norveçli oyuncu, Sivas maçında tabelayı değiştirmek istiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu... Aslan'da sakatlık kabusu! Tam 10 futbolcu...
Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız Aslan rotayı değiştirdi! Onyekuru'nun yerine 20'lik yıldız
Mallı için temas Mallı için temas
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör