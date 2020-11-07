07 Kasım 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Luyindama’ya milli davet

Luyindama’ya milli davet
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 07.11.2020

Cimbom'un stoperi Christian Luyinama, Demokratik Kongo'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.

Cimbom'un stoperi Christian Luyinama, Demokratik Kongo'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha önce Milli Takım'da ciddi sakatlık yaşayan başarılı stoper için "İnşallah bu sefer sağlam döner" yorumları yaptı.

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