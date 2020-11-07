Luyindama’ya milli davet

Cimbom'un stoperi Christian Luyinama, Demokratik Kongo'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.

Cimbom'un stoperi Christian Luyinama, Demokratik Kongo'nun Angola ile 14 ve 17 Kasım'da oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha önce Milli Takım'da ciddi sakatlık yaşayan başarılı stoper için "İnşallah bu sefer sağlam döner" yorumları yaptı.

DİĞER