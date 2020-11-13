13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 1 futbolcuda...

Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! 1 futbolcuda...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

, milli takım kampında olan 1 sporcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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