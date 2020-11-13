13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Omar Elabdellaoui corona virüsüne yakalandı

Ülkesinden açıklama geldi! G.Saraylı o isim coronaya yakalandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

, kampında olan Galatasaraylı futbolcu 'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

, 'da forma verildi 'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda; "Omar dün gece ilk semptomları, baş ağrısı, öksürük ve halsizlik vardı. Şu an durumu iyi ve takımın kalanından izole edildi." denildi.

O İSİM OMAR MI?

Bu arada bu açıklama öncesi Galatasaray'dan bir duyuru gelmişti... O metinde de "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gereli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri yer almıştı.

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