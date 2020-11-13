Omar Elabdellaoui corona virüsüne yakalandı
Norveç Futbol Federasyonu, milli takım kampında olan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Norveç Futbol Federasyonu, Galatasaray'da forma verildi Omar Elabdellaoui'nin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda; "Omar dün gece ilk semptomları, baş ağrısı, öksürük ve halsizlik vardı. Şu an durumu iyi ve takımın kalanından izole edildi." denildi.
O İSİM OMAR MI?
Bu arada bu açıklama öncesi Galatasaray'dan bir duyuru gelmişti... O metinde de "Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gereli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır." ifadeleri yer almıştı.
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