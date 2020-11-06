Galatasaray'dan flaş Marcelo Saracchi hamlesi!
Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin Leipzig'li yetkililerle masaya oturduğu ve Alman ekibinin Uruguaylı sol bek için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Yaz transfer dönemi biteli henüz bir ay olmasına rağmen Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin ilk hedeflerinden birisi sırada geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak var.
BONSERVİSİ MUTLAKA ALINACAK
Teknik direktör Fatih Terim, performansından çok memnun olduğu Uruguaylı futbolcu için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istediği öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Marcelo Saracchi'nin bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile masaya oturduğu, yapılan ilk görüşmede Alman ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro bonservis ücreti istediği ifade edildi. Yönetim bu rakamı daha aşağıya çekmek ve başarılı oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak için görüşmelere devam etme kararı aldı.
ÜZDÜ
Saracchi'nin tam formda olduğu bir dönemde sakatlanması taraftarları üzerken Sivas maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
BABEL'E SERVİS YAPTI
Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle Ankaragücü maçında ortaya koyduğu başarılı futbol ve Ryan Babel'e yaptığı asist ile maçın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.
G.SARAY'I ÇOK SEVDİ
Sarı-kırmızılı takım, Saracchi için istenen rakamı yüksek bulurken, milli maçların için liglere verilecek arada bir kez daha Alman ekibi ile görüşülecek. Başarılı sol bekin, Galatasaray'da oynamaktan çok memnun olduğu ve İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
(Fotomaç)
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