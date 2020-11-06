06 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan flaş Marcelo Saracchi hamlesi!

G.Saray'dan flaş Saracchi hamlesi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.11.2020

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin Leipzig'li yetkililerle masaya oturduğu ve Alman ekibinin Uruguaylı sol bek için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Yaz transfer dönemi biteli henüz bir ay olmasına rağmen Galatasaray transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı takım, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin ilk hedeflerinden birisi sırada geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde 1.5 yıllığına kiralık olarak gelen Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak var.

BONSERVİSİ MUTLAKA ALINACAK
Teknik direktör , performansından çok memnun olduğu Uruguaylı futbolcu için yönetime olumlu rapor verirken, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisinin alınmasını istediği öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Marcelo Saracchi'nin bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig ile masaya oturduğu, yapılan ilk görüşmede Alman ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro bonservis ücreti istediği ifade edildi. Yönetim bu rakamı daha aşağıya çekmek ve başarılı oyuncuyu Galatasaray'a kazandırmak için görüşmelere devam etme kararı aldı.

ÜZDÜ
Saracchi'nin tam formda olduğu bir dönemde sakatlanması taraftarları üzerken Sivas maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

BABEL'E SERVİS YAPTI
Galatasaray formasıyla 21 maça çıkan genç oyuncu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle Ankaragücü maçında ortaya koyduğu başarılı futbol ve 'e yaptığı asist ile maçın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu.

G.SARAY'I ÇOK SEVDİ
Sarı-kırmızılı takım, Saracchi için istenen rakamı yüksek bulurken, milli maçların için liglere verilecek arada bir kez daha Alman ekibi ile görüşülecek. Başarılı sol bekin, Galatasaray'da oynamaktan çok memnun olduğu ve İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

(Fotomaç)

Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı Falcao Sivasspor maçında oynayacak mı? Canlı yayında açıkladı
Uluç'tan çarpıcı yorum! Bu zamana kadar gördüğüm en kötü G.Saray'dı Uluç'tan çarpıcı yorum! "Bu zamana kadar gördüğüm en kötü G.Saray'dı"
Falcao antrenmanı yarıda bıraktı! Falcao antrenmanı yarıda bıraktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör