06 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da stoper operasyonu! İki isim...

Aslan'da stoper operasyonu! İki isim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , Marcao ve Luyindama'ya gelen teklifler üzerine oyuncu alternatiflerine de başladı. Terim, son olarak takımında forma giyen ile aynı takımın Arjantinli savunma oyuncusu 'yi yakın takibe aldı.

Devre arası transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, savunma hattını da gözden geçirme kararı alırken gelecek tekliflere göre harekete geçecek. Luyindama ve Marcao ikilisinin Avrupa'dan birçok kulübün listesinde olduğu bilinirken yönetimin bu ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak rotasını Arjantin'e çevireceği öne sürüldü.

Yeni Asır'ın haberine göre, Aslan'ın bu doğrultuda 'in Perulu stoperi ile aynı takımın Arjantinli savunma oyuncusu 'yi yakın takibe aldığı öğrenildi. Abram'ın sözleşmesi 2021 yılının Haziran ayı sonunda, Gianetti'nin sözleşmesi ise 2022 yılı Haziran sonunda bitecek.

LUYINDAMA VE MARCAO YOLCU MU?

Cim Bom'un bu kez ikiliden birini kadrosuna katmasına kesin gözle bakılıyor. Bu arada Luyindama'ya İngiliz takımlarının, Marcao'ya ise İtalyan takımlarının teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Galatasaray'ın devre arasında sadece savunmaya takviye ile sınırlı kalmayacağı orta sahaya ve hücum hattına transfer düşündüğü gelen haberler arasında.

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