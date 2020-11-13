13 Kasım 2020, Cuma
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Mehmet Emin Uluç: Galatasaray'da çalışabilecek tek teknik direktör Fatih Terim
Galatasaray'da muhtemel seçimin yankıları sürüyor. A Spor'da ekranlara gelen Spor Ajansı programında yorumcu Mehmet Emin Uluç, yönetimin değişse bile Fatih Terim'in kalacağını belirterek, "Galatasaray'da çalışabilecek tek teknik direktör Fatih Terim" ifadelerine yer verdi.
13.11.2020
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