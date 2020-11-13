13 Kasım 2020, Cuma

GALATASARAY

Christian Luyindama: Aptal yayınlarınızı bırakın ben corona değilim

Luyindama'dan sert tepki! Aptalca ve...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'ın Kongolu stoperi 'dan flaş bir açıklama geldi. Başarılı futbolcu sosya medya hesabından yaptığı paylaşımda corona virüsüne yakalanmadığını duyurdu ve sert tepki gösterdi.

Kulübü'nün 1 milli futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada bu ismin olduğu iddia edilmişti.

Daha sonra Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama ile söz konusu ismin Omar Ellabdelloui olduğu ortaya çıkmıştı.

Luyindama da sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kongolu yıldız, "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Corona değilim" paylaşımını yaptı.

Omar Elabdellaoui corona virüsüne yakalandı

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