FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray 91-81 Bakken Bears (MAÇ SONUCU-ÖZET)
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Danimarka ekibi Bakken Bears'ı ağırladı. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-81 kazandı.
FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Bakken Bears'ı 91-81 mağlup etti. Böylelikle sarı-kırmızılılar ikinci maçından galibiyetle ayrıldı.
Maçın ilk çeyreğini 25-15 geride tamamlayan Galatasaray, ikinci çeyrekte rakibini geçti ve ilk yarıyı 47-45 önde kapattı.
Bu dakikadan sonra rakibine üstünlük kuran Cimbom, mücadeleden 91-81'lik galibiyetle ayrılarak grupta ilk galibiyetini aldı.
İlk çeyrek: Galatasaray 15-25 Bakken Bears
İlk yarı: Galatasaray 47-45 Bakken Bears
Üçüncü çeyrek: Galatasaray 69-61 Bakken Bears
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