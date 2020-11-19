Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten flaş sözler! "Art niyetli..."

Galatasaray'da adaylığını açıklayan isimler arasında yer alan Metin Öztürk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Metin Öztürk seçimin zamanlaması hakkında da konuştu. Öztürk, "İlla bir baskın seçim yapacaklarsa insan sağlığını da düşünerek 700'e düşen vakalar döneminde yani temmuz ayında yapsalardı. Yönetimin art niyetli bir seçim planlandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Kulübünde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Maslak Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Öztürk, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimi kaybetmesi durumunda mayısta yeniden aday olacağını belirtti.

Seçim tarihini şu anki yönetimin getirdiğini vurgulayan Öztürk, "Galatasaray, benim varoluş sebebim. Benim anlatacağım fabrikalarım yok ama babamın bıraktığı bir mazi var. Hep söylüyoruz seçimler mayıs ayında yapılmalı. Şu anda Dursun Özbek nefretini kullanarak seçilen bir başkan var. Söylediği hiçbir projeyi yapmayan bir başkan var. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 yıl önce yola çıktıklarını ve baskın seçimlere de hazır olduklarını dile getiren Öztürk, "Hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih mayıs 2021'dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür. Biz hazırız, arzu ederiz ki diğer adaylar da hazır olsun. Biz hem sponsorlarımızla hem de nakit akışımızla hazırız. 3-4 ay önce amatör branşların sponsorları dahil tüm çalışmalarımız bitirdik. İlla bir baskın seçim yapacaklarsa insan sağlığını da düşünerek 700'e düşen vakalar döneminde yani temmuz ayında yapsalardı. Yönetimin art niyetli bir seçim planlandığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anki yönetimin bir takım bahaneler öne sürerek divan toplantılarına katılmadığını anlatan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yönetim geçmiş dönem futbolcu borçları dahil 31 Ocak tarihine kadar tüm ödemeleri vermek zorunda. Yoksa 26'sında seçileceksiniz, 30'unda mazbata alacaksınız, 31'inde belki de 20 milyon avro ödemek zorundasınız. Yeni Franck Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor. Onun için bugünden yarına resmen aday olanlara geçmiş borçlar da dahil hepsini açıklamaları gerekiyor. Benim işim yönetimi eleştirmek değil ama 26 Aralık'ta kim gelirse gelsin fotoğrafı net bilmeli. Galatasaray birilerinin hesapları uğruna 50 milyon avro kaybetti. Florya'yı aldık diye seviniyorlar, biz onu banka kredisiyle aldık. Florya bizim değil, bankanın. Galatasaray'ın geleceği Kemerburgaz, bizim de en büyük hedefimiz o."

"YILDA 8 MİLYON AVRO VERDİĞİNİZ ADAM 6 HAFTA OYNAYAMIYOR

Metin Öztürk, Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya'da çok kötü bir zeminde antrenman yaptığını ve bu sebeple futbolcuların uzun süreli sakatlıklar yaşadığını dile getirerek, "Futbolcular Florya'da o beton gibi antrenman sahasında maç yaptıkları için adaleler zorlanıyor. Sizin yılda 8 milyon avro verdiğiniz adam 6 hafta oynayamıyor. Bırakın rakiplerimizi 10. sıradaki takımların sahaları bizden daha iyi. Bizi öncelikli projemiz Kemerburgaz. 1 yıl içinde, göreve başlar başlamaz tüm işleri hallederiz. Günlük politikalarla bu işleri halledemezsiniz. Biz iş yapmak üzere geliyoruz." diye konuştu.

Seçim tarihinde 65 yaş üstü üyelerin oy kullanmalarının çok zor olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Şu anki yönetim herhalde divandan intikam almak istiyor. Seçim seçim diyordunuz, yapıyoruz diyorlar. Galatasaray muhabirleri lütfen yalvarıyorum gazetecilik yapın. Bizim 10 gün önce söylediğimizi bugün seçim malzemesi yapıyorlar. Kim seçilirse seçilsin mayısta bir daha seçim var. Böyle saçma reklamlarla uğraşmayalım. Bu gitsin de kim gelirse gelsin gibi saçma sapan bir şey olmaz. Mustafa Cengiz ekibi 40 proje saydı, hangisini yaptılar? Bu yönetim 2 kere seçildi. Kimse Galatasaray markasının önünde değildir. 26 Aralık'ta seçim varsa biz o seçimde varız. Biz 2021 Mayıs'a adayız ama yarın seçim varsa orada da varız."

Ara transferin teknik direktör Fatih Terim'in konusu olduğunu anlatan Öztürk, "Biz ekonomik olarak hazırız fakat tabloyu bilmiyoruz. Fatih hoca mutlaka şu anki yönetimle konuşuyor. Bilmediğimiz bir şeyi konuşamayız. Sponsorumuzla hazırız biz. UEFA kuralları ve pariteler var. Temmuzda seçim koymayıp 26 Aralık'ta koymak sadece art niyettir. Pilimiz bitti, havlu attık demektir. Biz Galatasaray için geliyoruz öz çekim için gelmiyoruz. Galatasaray dün de en büyük şampiyonluk adayıydı, bugün de öyle. Kavga dönüş ortamından çıkmak lazım. Galatasaray'ın doğru seçimi 3 yıllık seçimi 2021 Mayıs ayındadır. Bu tüzükte yazıyor. Profesör olmuşlar okumayı bilmiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bankalar Birliği anlaşmasını eleştiren Öztürk, şunları aktardı:

"Bundan önceki yönetimler genel kurula her şeyi getirdiler, bunlar hiçbir şeyi getirmiyorlar. Biz Galatasaraylıyız, öte bir marka yok. Ben bundan evvel 2 başkan adayıyla da seçime girdim. 'Dursuncu' deniyor, böyle bir şey yoktur. Bu bir algı yönetimidir. Sadece Galatasaray vardır. Şu an bizim derneğimizin sportife borcu 1 milyar 68 milyon, 31 Ağustos'ta. 5,5 kat artmış. Bundan öncekiler hırsızdı ya. 2 sene önce 194 milyon lira olan borcumuz 1 milyar 68 milyona çıkmış. Bugün Sportif AŞ'nin yüzde 55'i Galaatasaray Kulübünündür. Yangının içindeyiz, biz hala dekorasyonla uğraşıyoruz."

Seçime girmelerini bir meydan okuma olarak değerlendiren Öztürk, "Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz kim inanır buna. Yalan söylüyorlar, bunlar art niyetli. Seçime gitmek isteselerdi 700 vaka varken kısıtlamaların olmadığı temmuz ayında yaparlardı. Her konuda art niyetliler. Galatasaray'da saygı sevgi karşılıklı kayboldu. Sadece yönetim değil, muhalefet tarafı için de söylüyorum. Ben liseli değilim, keşke olsaydım ama Galatasaray Kulübünün en önemli avantajı böyle bir kültür yuvasından çıkmış olması. Biz ilk eğitimi evde alırız arkasından da gittiğimiz okullarda. Böyle bir yuvadan çıkan kulüpte son dönemlerde inanamayacağımız şeyler oluyor. Kurucu başkanımız Ali Sami Yen'in mezarı başında, divanda inanamayacağımız şeyler oluyor. Bir kavga varsa bu 2 taraflıdır ama inanılmaz. 2 tarafta da reklam kavgaları var. Bırakın bunu Galatasaray için ne yapacaksınız söyleyin." şeklinde görüş belirtti.

"BUNLARIN OYUNCU SATMADA BECERİKSİZ OLDUĞU ORTADA"

Metin Öztürk, yönetimin oyuncu satma konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Seçilmeleri halinde Kemerburgaz'ı ayağa kaldıracaklarını yineleyen Öztürk, "1 yıl içinde antrenman yapılabilir 4 saha oluşturacağız. Üyelerimizin yüzde 90'ını tanımıyoruz. Stadımızın içinde üyelerimizin bir araya gelebileceği bir yer yapacağız. Kulübün yüzde 36'sı liseli, 64'ü değil. Galatasaray'ın sorunlarını konuşmuyoruz. Devremiz, arkadaşımız kime oy atarsa, ona atıyoruz. Bu lise karşıtlığına dönüyor. Taraftar haklı, biz neden lise karşıtı olalım. Kaliteli bir eğitim yuvası. Stadımızın içinde 90 bin metrekare boş alan var. Bakın müzemiz yapıldı içine. Biz de ilk fırsatta kulüp üyelerinin bir araya geleceği bir yeri en geç 3 ay içinde yapacağız." diye konuştu.

Mustafa Cengiz yönetiminin, Dursun Özbek yönetimininin mirasını yediğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bunların oyuncu satamada beceriksizlik olduğu ortada. Geldikleri gün Ndiaye'yi sattılar. 4 ay içinde kendilerinden önceki yönetimin mirasını yediler. Arkasından sermaye artırımından gelen 190 milyon lirayla mayıs ayına geldiler. Bir önceki yönetimin başarısıyla Şampiyonlar Ligi parası geldi. Şu an kendi aldıkları oyunculardan para eden yok. Futbolcu adı vermeye gerek yok. Aldıklarını yarısına satarlarsa ben onları alkışlayacağım. Şu anki yönetimin döneminde alınan herhangi birini yarı paraya satma imkanınız yok. Galatasaray kaynaklarını acayip kötü kullandılar. Kredi almayı maharet bildiler. Galatasaray'ın birisinin parasına ihtiyacı yok, iyi yönetilmeye ihtiyacı var. İş adamı olmanız evet büyük avantaj çünkü bir şeyi nasıl daha efektif kullanırsınız biliyorsunuz. Ben uçak kullanmıyorum, beyin ameliyatına girmiyorum. Galatasaray'ın en kısa zamanda bu yönetimden kurtulması lazım. Bunlar iyi niyetli değil seçimi öyle bir tarihe koydular ki kimse girmesin ya da giren patlasın dediler ama biz hazırız."

Seçimi kaybetse de görevini yerine getirdiği için mutlu hissedeceğini dile getiren Öztürk, "Önümüzde bir tanesi denetim bir tanesi ibra olmak üzre 2 tane konu var. Benim hiçbir genel kurul, divan konuşmam 3 dakikayı geçmez. 3 dakikadan fazla konuşuyorsanız laf salatası yapıyor, boş konuşuyorsunuzdur. Seçilemezsek mayıs ayında yine varım. Şu ana kadar biz 1200 kişiyle toplantı yaptık. Onlar son 3 sene içinde 1000'e yakın üyeyi kendileri kaydetti. Biz mayısta varız çünkü gerçek seçim tarihi o. 1 milyon dolar borç için bir yönetim kurulu üyesini istifa ettirdiler. Okan Böke'yi kasa kolaylığı için. Galatasaray'ı düşürdükleri durum kötü." ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Cengiz'in seçimde aday olması gerektiğini de vurgulayan Öztürk, rekabetçi olmayan hiçbir yarışın doğru olmayacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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