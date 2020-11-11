11 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mustafa Cengiz Galatasaray başkanlığına aday olacak mı? İşte yanıtı

Cengiz başkanlığa aday olacak mı? İşte yanıtı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 Giriş Tarihi: 11.11.2020

Son dakika haberi... Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cengiz, aralıkta düzenlenecek olan seçimli genel kurulla ilgili "Buyurun er meydanına" derken, başkanlığa aday olup olmayacağıyla ilgili de konuştu.

Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BUYURUN HEP BERABER YARIŞALIM

"3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım."

BAŞKANLIK İÇİN VERİLMİŞ BİR KARARIM YOK

"Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar."

"Ben isterim ki üçgenler kuralım, 4 pasta gol atalım. 8 diğer takıma, 9 diğer takıma, 7 diğer takıma atalım, ben de böyle istiyorum."

Cengiz başkanlığa aday olacak mı? İşte yanıtı

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