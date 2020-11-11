Galatasaray eski başkanı Duygun Yarsuvat seçim hakkında konuştu! "Bir çatı aday..."
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılıların eski başkanı Duygun Yarsuvat ise bu kararla ilgili fikirlerini aktarırken bir çatı aday düşündüklerini söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın eski başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat sarı-kırmızılı kulübün aldığı seçim kararı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Yarsuvat, çok adaylı bir seçim istemediklerini ifade ederek, bir çatı aday belirlediklerini söyledi.
Duygun Yarsuvat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bunların yaptıklarına akıl sır erdirilemiyor. Muhtemelen izin alamayacaklar. Alamamaları da normal. 16 Kasım'da duruşma var. Burada tedbir kararı kalkar ve zorunlu olarak seçime gitmek zorunda kalırlar. Bunu düşünüp, 'biz zaten seçim kararı aldık, seçime gitmek istiyoruz' diyorlar. Olağan seçime 6 ay kala başkanlık koltuğu boşalırsa, zaten ikinci başkan seçime kadar göreve devam eder. Manipülasyon yapıyorlar. Sanırım çok iyi poker oynuyorlar. Camiayı karıştırdılar. Adaylık açıklaması yapanlar oldu. Seçim olacak gibi değil".
"TÜZÜĞE GÖRE SEÇİMLER GALATASARAY LİSESİ'NDE YAPILIR"
"Mali genel kurul yapılmadan seçim yapılması doğru değil. Mart ayında mali genel kurulda geçmiş devre onaylanacaktı. 16 Kasım'da mahkeme tedbir kararını kaldırırsa, zaten ibrasızlık kabul edildiği için seçime gitmek zorundalar. Bunu bildikleri için seçim kararı alarak, hem hukuksuzluk yapmaktan kurtulacaklar hem de seçim baskısını ötelemiş olacaklar. Ayrıca tüzüğümüze göre seçimler Galatasaray Lisesi'nde yapılır. Acaba Milli Eğitim Bakanlığı bu pandemi koşullarında Lise'yi seçim için açacak mıdır? Açmaz"
"AKLIMIZDA BİR ÇATI ADAYI VAR"
"Çatı adayı olarak gösterilmeme çok sevindim. Ama ne sağlık olarak müsaitim ne de yaşım buna müsade etmez. Aklımızda bir çatı adayı var; ama yeni yeni adaylar da geliyor. Biz çok aday istemiyoruz, tek aday istiyoruz. O nedenle aralarında anlaşmaları lazım. Adaylar aralarında anlaşıp, tek bir isim üzerinde birleşirlerse, Galatasaray çok rasyonel bir iş yapmış olur. Egoları yüksek olanlar birbiriyle anlaşamaz. Aday olarak çıkanların egoları yüksek. Ama söz konusu olan Galatasaray'dır. Galatasaray'ın geçen 3 sene içindeki çarpıklığa bir daha maruz kalmamasını istiyorum"
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