Galatasaray'da Belhanda'nın akıbeti belirsizliğini koruyor
Son olarak Süper Lig'de Sivasspor maçında 1 gol, 1 asistle yıldızlaşan Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İnişli çıkışlı performans gösteren Faslı yıldızın takımda geleceğinin ne olacağı merak konusu... | Son dakika Galatasaray haberleri
Sivas'ta 1 gol, 1 asistle galibiyeti getiren Younes Belhanda performansı ile kafa karıştırıyor. Bu sezon 10 maçta 3 gol, 1 asisti bulunan Faslı oyuncu için yeni hesaplar yapılıyor. Bir ara istenmeyen adam ilan edilen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Belhanda için taraftar forumlarında "Bu performansını koruyacaksa sözleşmesinde indirime gidilerek takımda kalmalı" yorumları yapılmaya başlandı.
2 YIL DAHA KALABİLİR
Belhanda, sezon başında sözleşmesini 2 milyon euro'dan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş ancak yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Faslı oyuncunun gitmesine kesin gözüyle bakılıyordu ama her an her şey de olabilir. (Fotomaç)
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