11 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli gözünü o istatistiğe dikti!

Feghouli gözünü o istatistiğe dikti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımda 20 asiste ulaştı. Cezayirli futbolcu, 24 asist yapan Wesley 'i geçmek istiyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

Yeniden futboluna odaklanan Sofiane Feghouli'nin G.Saray kariyerinde bazı ilginç istatistikler dikkat çekiyor. Bu sezon henüz gol atamayan Cezayirli yıldızın son 3 sezonda 21 golü var. Şimdiden 2 asiste ulaşan tecrübeli isim önceki 3 sezonda arkadaşlarına 18 gol pası vermişti. Geçen sezon 2 asisti vardı.

Bu sezon 81 pas ortalaması yakalayan Feghouli benzer rakamı 'yılın futbolcusu' seçildiği 18-19 sezonunda yakalamıştı. Kilit pas oranı, adam geçme sayısı, pas sayısı ve orta sayısı düşen Feghouli'nin aynı zamanda top kaptırma oranı da azaldı. Feghouli, Sivas maçında Belhanda'nın golünün asistini yapan isimdi. 20 asisti var. 24 asistli 'i geçmek istiyor.

Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor haberin devamı

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