Galatasaray'ın antrenmanı iptal edildi! Corona virüsü...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde ve futbolda etkisini göstermeye devam ediyor. Galatasaray, corona virüsü vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıklamıştı. Corona virüsü salgını Galatasaray'ın idmanının iptal olmasına sebep oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da corona virüsü (koronavirüs) gelişmeleri can sıkmaya başladı... Cimbom, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada toplam 5 futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.
Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve karantinada olduğunu aktarmıştı.
ANTRENMAN İPTAL
Bununla beraber Galatasaray, 17 Ekim Salı günü yapılması planlanan antrenmanı iptal etti. (Hürriyet)
İPTAL KARARI KALKACAK MI?
Öte yandan Galatasaray'da iptal edilen antrenmanın, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tedbirler alınıp dezenfekte edildikten sonra yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.
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