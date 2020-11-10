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Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Fatih Terim'le çalışmak üstünüzdeki yükün yüzde 60'ını alır

Galatasaray'da yönetim, 19-26 Aralık tarihlerinde yapılmak üzere seçim kararı alındığını ve gerekli başvuruların yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası sarı-kırmızılılarda başkan adayı olacağını duyuran Metin Öztürk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Basketbolda galibiyet yüzü göremiyoruz, inanılır gibi değil. Tüm ekibimizle yüzde 100 hazırız" dedi. Teknik direktör Fatih Terim'e de değinen başkan adayı, "Fatih Hoca'yla çalışmak üstünüzdeki yükün yüzde 60'ını alır. Terim varken sadece finansla uğraşmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Öztürk, Mustafa Cengiz'in de seçime girmesinden yana olduğunu belirtti. | Son dakika Galatasaray haberleri
10.11.2020
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