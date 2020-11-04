04 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da başarısız tablo! Tam 41 kere...

G.Saray'da başarısız tablo! Tam 41 kere...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

'in en önemli kozu olan duran top pozisyonlarında 'ın geride kalan 7 haftadaki başarısız tablosu şaşkınlık yarattı. İşte o istatistik...

'de kornerden 5 gol bulan , etkili kullandığı duran toplar sayesinde liderlik koltuğuna kuruldu.

Sabah'ta yer alan habere göre , 7 haftada kazandığı 41 korner atışında gol atmak bir yana tehlike bile yaratamadı.

, Emre Kılınç, ve 'nın kullandığı 41 kornerin çoğu ön direğe takılırken, taraftarlar sosyal medyada kendi takımlarında duran toplarda Fenerbahçeli Caner ve Sosa gibi etkili isimlerin olmayışını eleştirdi.

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