04 Kasım 2020, Çarşamba
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Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan ve Belhanda'nın kullandığı 41 kornerin çoğu ön direğe takılırken, taraftarlar sosyal medyada kendi takımlarında duran toplarda Fenerbahçeli Caner ve Sosa gibi etkili isimlerin olmayışını eleştirdi.
Galatasaray'da başarısız tablo! Tam 41 kere...
Süper Lig'in en önemli kozu olan duran top pozisyonlarında Galatasaray'ın geride kalan 7 haftadaki başarısız tablosu şaşkınlık yarattı. İşte o istatistik...
Süper Lig'de kornerden 5 gol bulan Fenerbahçe, etkili kullandığı duran toplar sayesinde liderlik koltuğuna kuruldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, 7 haftada kazandığı 41 korner atışında gol atmak bir yana tehlike bile yaratamadı.
Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan ve Belhanda'nın kullandığı 41 kornerin çoğu ön direğe takılırken, taraftarlar sosyal medyada kendi takımlarında duran toplarda Fenerbahçeli Caner ve Sosa gibi etkili isimlerin olmayışını eleştirdi.
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