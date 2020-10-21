Dinamo Sassari 93-84 Galatasaray | MAÇ SONUCU

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Dinamo Sassari ile karşılaştı. A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 93-84 kaybetti.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Sassari ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz rakibine üstünlük kuramadı ve 93-84 sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk çeyrek: D. Sassari 20-12 Galatasaray

İlk yarı: D. Sassari 44-30 Galatasaray

Üçüncü çeyrek: D. Sassari 65-55 Galatasaray

Maç Sonucu: D. Sassari 93-84 Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, hiçbir varlık gösteremediği karşılaşmanın ilk yarısını 44-30 geride kapatırken, son periyottaki çabası da yeterli olmadı ve parkeden 93-84 mağlup ayrıldı.

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