21 Ekim 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Dinamo Sassari 93-84 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Aslan deplasmanda kükreyemedi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz , deplasmanda ile karşılaştı. A Spor ve aspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 93-84 kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde ile karşı karşıya geldi. Mücadelede temsilcimiz rakibine üstünlük kuramadı ve 93-84 sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk çeyrek: D. Sassari 20-12 Galatasaray
İlk yarı: D. Sassari 44-30 Galatasaray
Üçüncü çeyrek: D. Sassari 65-55 Galatasaray
Maç Sonucu: D. Sassari 93-84 Galatasaray

Sarı-kırmızılılar, hiçbir varlık gösteremediği karşılaşmanın ilk yarısını 44-30 geride kapatırken, son periyottaki çabası da yeterli olmadı ve parkeden 93-84 mağlup ayrıldı.

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