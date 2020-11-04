04 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den Feghouli kararı! Sivas maçında...

Terim'den Feghouli kararı! Sivas maçında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

'in 8. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 'da mücadelenin 11'i belli oluyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in, 3 hafta aranın ardından Feghouli'ye görev vereceği iddia edildi.

'da yapılan tetkikler sonucu sol üst ön adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcao Teixeira ve sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma tespit edilen Marcelo Saracchi'nin karşılaşmasına yetişemeyeceği, milli maç için verilen aradan faydalanarak lige yetişebilecekleri ifade edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre teknik drektör de Sivas maçı için kadroda zorunlu değişime gidecek. Marcao'nun sakatlığında Donk, sarı-kırmızılıların savunmasında forma giyecek. Saracchi'nin yerine ise yine sakatlıktan dönen Linnes sol bekte şans bulacak.

BELHANDA BELİRSİZ

Terim 3 hafta sonra Feghouli'ye de yine bu zorlu deplasmanda ilk on birde yer verecek. Sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın maça yetişip yetişmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Faslı futbolcu yetişmezse Taylan, Etebo ve Emre Kılınç üçlüsü orta alanda oynayacak.

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