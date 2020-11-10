10 Kasım 2020, Salı

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Son dakika: Galatasaray başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı

G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , erkek basketbol takımının başantrenörü ile yollarını ayırdığını açıkladı.

52 yaşındaki antrenör, bu sezon ligde sarı-kırmızılıların başında 7 maça çıkarken 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere
başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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