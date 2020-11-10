Son dakika: Galatasaray başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı
Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdığını açıkladı. | Son dakika Galatasaray haberleri
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, erkek basketbol takımının başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdığını açıkladı.
52 yaşındaki antrenör, bu sezon ligde sarı-kırmızılıların başında 7 maça çıkarken 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere
başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
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