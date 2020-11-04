04 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan depremzedelere yardım eli

G.Saray'dan depremzedelere yardım eli
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.11.2020

İzmir depreminden sonra Galatasaray'dan Emre Kılınç, 150 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılamak istediğini bildirdi. Bu durum sosyal medyada büyük takdir topladı ve Emre'nin örnek olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca sarı-kırmızılı oyuncular da kaptan önderliğinde kendi aralarında yardım topladı.

İzmir depreminden sonra Galatasaray'dan Emre Kılınç, 150 ailenin temel gıda ihtiyacını karşılamak istediğini bildirdi. Bu durum sosyal medyada büyük takdir topladı ve Emre'nin örnek olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca sarı-kırmızılı oyuncular da kaptan önderliğinde kendi aralarında yardım topladı. Yıldız futbolcu, tüm takımın yardımlarıyla toplanan parayı depremzedelere ulaştırmak için bizzat aracı oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Çin medyası duyurdu! Hulk yeniden gündemde Çin medyası duyurdu! Hulk yeniden gündemde
Canlı yayında flaş sözler! Terim bugün görevden alınırsa... Canlı yayında flaş sözler! "Terim bugün görevden alınırsa..."
Marcao ve Saracchi müjdesi! Marcao ve Saracchi müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör