Galatasaray'da yönetim seçim kararı aldı! İşte o tarih
Galatasaray Yönetimi, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı alındığını ve gerekli başvuruların yapılacağını duyurdu. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da yönetim seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılıların resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 19-26 Aralık 2020 tarinde yapılmak üzere seçim kararı alındığını bildirdi.
İşte o açıklama:
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu
BURAK ELMAS RESMEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Alınan karar sonrası Galatasaray'da Burak Elmas başkan adaylığını sosyal medya hesabından açıkladı:
"Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."
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