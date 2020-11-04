İşte Galatasaray'da Fatih Terim’in 3 regista adayı

Galatasaray defansın önünden top çıkaracak takımı yönetecek bir regista arıyor. Favorisi Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Oliveira... Ayrıca Fulham'ın kadro dışı bıraktığı Michael Seri ve Stefan Johansen de gündemdeki yerlerini koruyor.

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Galatasaray defansın önünden top çıkaracak takımı yönetecek bir regista arıyor. Favorisi Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Oliveira... Ayrıca Fulham'ın kadro dışı bıraktığı Michael Seri ve Stefan Johansen de gündemdeki yerlerini koruyor. Ayrıca bonservisi İnter'de bulunan Joao Mario ile Fiorentina'nın oyuncusu Benassi de gelecek sezon için düşünülüyor