Galatasaray'da hedef zirve! Fatih Terim'den ince hesap

Süper Lig'de 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla zirvenin 1 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, liderlik koltuğuna oturmanın hesabını yapıyor. İşte deneyimli teknik adamın o düşüncesi... | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'e üst üste aldığı 2 galibiyetle başlamasına rağmen Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı sonuçlar ve sergilediği futbolla eleştirilen Galatasaray, son 3 haftada tekrar zirvenin en önemli ortağı oldu. Orta sahaya yapılmayan transfer, takımdan gönderilmesi düşünülen bazı oyuncularla yolların ayrılmaması, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin indirimi kabul etmemesi, bazı futbolcuların düşük performansı ve teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerilim, sarı kırmızılılardaki düşüşün ana nedenleriydi.

OYUNCULARINI KUTLADI

Ancak deplasmandaki BB Erzurumspor galibiyeti, Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbol, camianın ilerleyen haftalar için umutlanmasını sağladı. Cimbom, adeta lige Erzurum'da yeniden başladı. Ardından gelen MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor galibiyetleri, Galatasaray'ın milli araya moralli girmesini ve şampiyonluk umutlarını yeşertmesini sağladı. Fatih Terim, özellikle Sivas'ta çok kritik bir 3 puan aldıklarını belirtirken oyuncularını tebrik etti ve önce liderliği ardından da şampiyonluğu alacaklarını söyledi.

FENERBAHÇE'YLE FARK AÇILACAK

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenilmesi ile aradaki puan farkının 1'e inmesi Terim'in keyfini yerine getirdi… Tecrübeli teknik adam bunun daha başlangıç olduğunu önümüzdeki 5 haftada kendilerinin 15 puan alması durumunda Fenerbahçe'nin en az 3 puan önüne geçeceklerini iddia etti. Terim'e göre Fenerbahçe, Beşiktaş dışında Malatya ya da Gaziantep maçlarından en azından birisinde daha 2 puan kaybedecek. Sarı-lacivertliler 5 haftada 11 puan toplayabilse bile genel puan durumunda 3 puan gerilerine düşecek. (Fotomaç)

DİĞER