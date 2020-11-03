03 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Ryan Donk'la yola devam

Ryan Donk'la yola devam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Sakatlığı ciddi olan Marcao'nun yetişmemesi halinde savunmada Luyindama'nın yanında Ryan Donk'un forma giymesi bekleniyor.

Sakatlığı ciddi olan Marcao'nun yetişmemesi halinde savunmada Luyindama'nın yanında Ryan Donk'un forma giymesi bekleniyor. Donk daha önce de stoperde görev yapmış ve başarılı bir futbol sergilemişti. Sol kanatta ise Saracchi'nin yerine ayağındaki sorun geçerse Emre Taşdemir oynayacak. O da olmazsa forma Martin Linnes'e geçecek.

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