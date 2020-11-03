Ryan Donk'la yola devam

Sakatlığı ciddi olan Marcao'nun yetişmemesi halinde savunmada Luyindama'nın yanında Ryan Donk'un forma giymesi bekleniyor.

Sakatlığı ciddi olan Marcao'nun yetişmemesi halinde savunmada Luyindama'nın yanında Ryan Donk'un forma giymesi bekleniyor. Donk daha önce de stoperde görev yapmış ve başarılı bir futbol sergilemişti. Sol kanatta ise Saracchi'nin yerine ayağındaki sorun geçerse Emre Taşdemir oynayacak. O da olmazsa forma Martin Linnes'e geçecek.

DİĞER