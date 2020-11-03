03 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Ahmet Musa için yeniden devrede! Bedelsiz gelecek

Cimbom Terim'in gözdesi için yeniden devrede! Bedelsiz gelecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan ve adı sık sık eski oyuncusu Henry Onyekuru ile anılan , geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen ve bonservisi elinde bulunan Ahmed Musa için yeniden devreye girdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa 'ın gündemine girdi… Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın 'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.

Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı. Bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. Yöneticiler, Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.

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Kanatlarda ve forvette oynayabilen Ahmed Musa, 'ın yanı sıra Leicester, CSKA ve Venlo formaları giydi.

(Fotomaç)

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