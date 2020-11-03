Galatasaray Ahmet Musa için yeniden devrede! Bedelsiz gelecek

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan ve adı sık sık eski oyuncusu Henry Onyekuru ile anılan Galatasaray, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen ve bonservisi elinde bulunan Ahmed Musa için yeniden devreye girdi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Al Nasr taraftarlarının büyük baskısıyla sözleşmesi feshedilen Ahmed Musa Galatasaray'ın gündemine girdi… Bir süre önce scout ekibinden, bonservisi elinde olan oyuncularla ilgili rapor isteyen Terim'e Musa içinde bir rapor verilmişti. Bu raporda, Musa'nın Suudi Arabistan'da balansını kaybettiği, ligi kendi kalitesinin altında gördüğü için konsantrasyon zorlukları yaşadığından bahsedildi.



Nijeryalı yıldızın sorununun kalite değil psikolojik olduğunun altı çizildi. Risk transferi olarak yorumlandı. Bu rapor kenarda dururken sürpriz bir gelişme oldu ve bonservisini eline alan 28 yaşındaki oyuncunun menajeri, Galatasaray yönetimi ile temas kurdu. Yöneticiler, Ahmed'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve şartlarını öğrenildi. Tarafların ara transfer için sözleştiği belirtildi.



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Kanatlarda ve forvette oynayabilen Ahmed Musa, Al Nasr'ın yanı sıra Leicester, CSKA Moskova ve Venlo formaları giydi.

(Fotomaç)

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