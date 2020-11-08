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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen ve oynanan futbolla şu ana kadar isteneni veremeyen Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ocak ayında birçok takviye yapacak Cimbom, 8 oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 08.11.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 18:14
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra yaşanan üst üste puan kayıplarıyla düşüşe geçen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden

Sergilediği oyunla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom, gözünü şimdiden ocak ayına çevrdi.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden

Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra "Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah" diyerek, hem takıma hem de yönetime mesaj verdi.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden

Tecrübeli teknik adam, bu takımla devam etmeyeceğini ikinci yarıda bambaşka bir takım kurmayı planladığını bir nevi ortaya koydu.

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