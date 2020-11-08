Galatasaray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen ve oynanan futbolla şu ana kadar isteneni veremeyen Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ocak ayında birçok takviye yapacak Cimbom, 8 oyuncunun transferi için harekete geçti. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 08.11.2020 18:08 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 18:14 ABONE OL