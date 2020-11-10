10 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Arda Turan'ın hedefi EURO 2020

Arda'nın hedefi EURO 2020
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.11.2020

Sivasspor ile oynanan maçta 1 gol atan , Galatasaray'da 9 yıl sonra gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli yıldız, EURO 2020'de yeniden milli takım formasını giymeyi hedefliyor.

Galatasaray formasıyla performansını her geçen gün artıran ve Nisan 2011'den bu yana ilk golünü atan maç sonrası tebrikleri kabul etti. Fatih Terim, "Çok iyi oynadı. Gol attı ve oldukça iştahlıydı. Ortaya yetenekli ve lider bir Arda Turan ortaya çıktı" dedi. Albayrak ise, "Arda Turan'a inancımız sonsuz. Arda, Galatasaray'ın evladıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arda Turan'ın yeni hedefi ise milli takım. 'in milli takıma dönmesiyle daha da umutlanan Galatasaray kaptanı, "Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok isterim" ifadesini kullandı. Terim'den özel program alan ve izin günlerinde dahi antrenman yapan yıldız futbolcu, milli takımın hocası Şenol Güneş'in kendisine de şans vereceğine inanıyor.

GARİP HİSSEDİYORUM

9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla gol atan Arda, Sivas'ta gelen kritik galibiyet sonrasında ağladı. Yayıncı kuruluşa konuşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum, benim için anlam ifade eden bir gol. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu barındırıyor. Konu Galatasaray olunca garip hissediyorum" dedi ve göz yaşlarını tutamadı.

PARA KONUŞMADI

Galatasaray'da kariyer olarak ile birlikte en başa yazılacak iki kişiden birisi olan Arda Turan, sözleşme imzalarken yönetimle bir kez olsun para konuşmadı. Takımda birçok futbolcunun milyon eurolar aldığı dönemde boş mukaveleye bile imza atacağını söyledi. Şu anda sarı-kırmızılı takımın en az kazanan oyuncularından birisi ama ortaya koyduğu istekli futbol ve armaya olan aşkı ile taraftarların baş tacı durumunda...

Arda Turan milli takıma alınacak mı? Şenol Güneş açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Böyle oynadığımız sürece... Terim'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Böyle oynadığımız sürece..."
Cimbom'da hedef zirve! Terim'den ince hesap Cimbom'da hedef zirve! Terim'den ince hesap
Cimbom Belhanda ile kazanıyor Cimbom Belhanda ile kazanıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör