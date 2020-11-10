Galatasaray'da Arda Turan'ın hedefi EURO 2020
Sivasspor ile oynanan maçta 1 gol atan Arda Turan, Galatasaray'da 9 yıl sonra gol sevinci yaşamıştı. Deneyimli yıldız, EURO 2020'de yeniden milli takım formasını giymeyi hedefliyor.
Galatasaray formasıyla performansını her geçen gün artıran ve Nisan 2011'den bu yana ilk golünü atan Arda Turan maç sonrası tebrikleri kabul etti. Fatih Terim, "Çok iyi oynadı. Gol attı ve oldukça iştahlıydı. Ortaya yetenekli ve lider bir Arda Turan ortaya çıktı" dedi. Albayrak ise, "Arda Turan'a inancımız sonsuz. Arda, Galatasaray'ın evladıdır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Arda Turan'ın yeni hedefi ise milli takım. Caner Erkin'in milli takıma dönmesiyle daha da umutlanan Galatasaray kaptanı, "Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı çok isterim" ifadesini kullandı. Terim'den özel program alan ve izin günlerinde dahi antrenman yapan yıldız futbolcu, milli takımın hocası Şenol Güneş'in kendisine de şans vereceğine inanıyor.
GARİP HİSSEDİYORUM
9 yıl sonra sarı-kırmızılı formayla gol atan Arda, Sivas'ta gelen kritik galibiyet sonrasında ağladı. Yayıncı kuruluşa konuşan yıldız futbolcu, "Çok mutluyum, benim için anlam ifade eden bir gol. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu barındırıyor. Konu Galatasaray olunca garip hissediyorum" dedi ve göz yaşlarını tutamadı.
PARA KONUŞMADI
Galatasaray'da kariyer olarak Radamel Falcao ile birlikte en başa yazılacak iki kişiden birisi olan Arda Turan, sözleşme imzalarken yönetimle bir kez olsun para konuşmadı. Takımda birçok futbolcunun milyon eurolar aldığı dönemde boş mukaveleye bile imza atacağını söyledi. Şu anda sarı-kırmızılı takımın en az kazanan oyuncularından birisi ama ortaya koyduğu istekli futbol ve armaya olan aşkı ile taraftarların baş tacı durumunda...
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