10 Kasım 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray 10 Kasım'da Atatürk'ü Türk Telekom Arena'da andı!

Galatasaray Atatürk'ü böyle andı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

devi , vefatının 82. yılında Arena'da andı. Stadyum önünde yer alan büyük Türk Bayrağı yarıya indirildi ve saygı duruşunda bulunuldu.

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada tören ile ilgili detaylar paylaşıldı. ,

Galatasaray, "Aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, özlem ve minnetle andığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için tüm yurtta ve dünyanın değişik noktalarında anma töreni gerçekleştirildi. Atamız, saatler 09.05'i gösterdiğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda da anıldı. Saygı duruşu sırasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan bayraklar yarıya indirildi."

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