Galatasaray Belhanda'nın gol attığı maçları kaybetmiyor!

Yaz transfer döneminde adı Arabistan takımlarıyla anılan Younes Belhanda, Galatasaray'da kalmıştı. Son olarak Sivasspor maçında da 1 gol, 1 asist yapan Faslı yıldızın gol attığı hiçbir karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım kaybetmedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes Belhanda, son dönemde takımını sırtlamaya başladı. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Faslı yıldız, Sivasspor maçıyla birlikte yeşil sahalara geri döndü.

Belhanda, bir gol, bir asistle oynadı ve takımına galibiyeti getirdi. Sarı-kırmızılı takım, Belhanda'nın gol attığı hiçbir karşılaşmayı kaybetmedi. Belhanda, Galatasaray formasıyla 16 farklı karşılaşmada 17 gol atmayı başarırken, sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 galibiyet aldı. 5 kez berabere kaldı, hiç mağlup olmadı.

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