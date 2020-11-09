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GALATASARAY

Fatih Terim'den müthiş istatistik! Galatasaray'ın başında...

Terim'den müthiş istatistik! G.Saray'ın başında...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

Son olarak 'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1'le geçen 'da , ulaşılması güç bir istatistiğe imza attı. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 300. galibiyetini aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 300 galibiyetin 232'sini 'de yaşayan Terim, görev başında olduğu 369 lig haftasında takımının kazandığı 782 puana katkıda bulunurken aynı dönemde Beşiktaş 721, Fenerbahçe 698 puan topladı.

Terim, Galatasaray teknik direktörlüğündeki ilk galibiyet sevincini ise 1996-1997 sezonunun ilk haftasında Vanspor'a karşı deplasmanda 2-1'lik skorla yaşadı.

Galatasaray'ı çalıştırdığı ilk dönem içerisinde yer alan 1996 yılında Altay'ı İzmir Atatürk Stadı'nda 8-1'lik skorla mağlup eden takımın başında olan Terim, yaklaşık 22 sene sonra kariyer rekorunu Karabük'teki 7-0'lık galibiyetle egale etti.

İlk olarak 1996 yılında göreve geldiği Galatasaray ile 8 kez ligde mutlu sona ulaşan Terim, Türkiye Kupası'nda 3, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 5 kez bu sevinci yaşadı.

Terim, ayrıca Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi kupasını da kazanma başarısı gösterdi.

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