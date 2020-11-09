Fatih Terim'den müthiş istatistik! Galatasaray'ın başında...
Son olarak Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1'le geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ulaşılması güç bir istatistiğe imza attı. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 300. galibiyetini aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 300 galibiyetin 232'sini Süper Lig'de yaşayan Terim, görev başında olduğu 369 lig haftasında takımının kazandığı 782 puana katkıda bulunurken aynı dönemde Beşiktaş 721, Fenerbahçe 698 puan topladı.
Terim, Galatasaray teknik direktörlüğündeki ilk galibiyet sevincini ise 1996-1997 sezonunun ilk haftasında Vanspor'a karşı deplasmanda 2-1'lik skorla yaşadı.
Galatasaray'ı çalıştırdığı ilk dönem içerisinde yer alan 1996 yılında Altay'ı İzmir Atatürk Stadı'nda 8-1'lik skorla mağlup eden takımın başında olan Terim, yaklaşık 22 sene sonra kariyer rekorunu Karabük'teki 7-0'lık galibiyetle egale etti.
İlk olarak 1996 yılında göreve geldiği Galatasaray ile 8 kez ligde mutlu sona ulaşan Terim, Türkiye Kupası'nda 3, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 5 kez bu sevinci yaşadı.
Terim, ayrıca Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi kupasını da kazanma başarısı gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama