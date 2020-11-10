Galatasaray'da Fatih Terim Sofiane Feghouli ile özel görüştü
Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda ile özel görüşerek motive etmiş ve Faslı yıldız Sivasspor maçında 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Deneyimli teknik adam Sofiane Feghouli'yi kazanmak için de Cezayirli yıldızla özel olarak görüştü. | Son dakika Galatasaray haberleri
Younes Belhanda'yı yeniden takıma kazandıran Fatih Terim'in Sofiane Feghouli'yi kazanmak için de aynı yolu izlediği ortaya çıktı. Erzurumspor maçına kaptan olarak çıkardığı Belhanda'ya, "Sen istemedikten sonra kimse seni göndermeyecek" diyen tecrübeli hocanın, Sivasspor maçından önce de Feghouli ile bir görüşme yaptığı bildirildi. Terim'in Feghouli'ye de, "Sen sadece işine odaklan... Başarısız olursak hep birlikte kaybederiz. Kazanırsak her şey zaten yoluna girer" dediği öğrenildi.
SNEIJDER'İN REKORUNU KIRACAK
Sofiane Feghouli, Sivas maçında Belhanda'nın attığı golün asistini yapan isimdi. Süper Lig'de 2014/15'ten bu yana 20 asiste ulaşan ikinci Galatasaray oyuncusu oldu. Gözünü 24 asistle tarihe geçen Wesley Sneijder'in rekoruna dikti. Cezayirli oyuncu, Sivas maçında ayrıca 3 kez ceza sahasında topla buluştu. 3 pas arası yaptı. Girdiği 6 ikili mücadeleden 3'ünü kazandı.
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