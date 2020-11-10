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GALATASARAY

Frank de Boer: Ryan Babel elinden geleni yapıyor

Babel elinden geleni yapıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

İspanya ve Bosna Hersek maçları öncesinde konuşan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, kariyerini Galatasaray'da sürdüren için "Babel, kadrosunda olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Babel gibi oyuncular aramızda olmalı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, İspanya ve Bosna Hersek maçları öncesi basın toplantısı düzenlerken, Galatasaray dönemi ve hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN G.SARAY'A GİTTİM"

Donny van de Beek ile ilgili gelen soruya Galatasaray dönemiyle ilgili örnekle yanıt veren De Boer, "Manchester United'da harika orta sahalar var. Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Matic ve McTominay ile forma rekabeti içerisinde. Donny sabırlı olmalı. Ancak, giderek yaklaşıyor. Kadroda olması için oynaması gerekiyor. 2004'te Galatasaray'dan ayrılıp bu nedenle Glasgow Rangers'a transfer oldum. Bu nedenle para da kaybettim ama oynamam gerekiyordu. Bunu EURO 2004'te oynayabilmek için yaptım." dedi.

"BABEL ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Galatasaraylı Ryan Babel'i milli takıma çağırmasıyla ilgili de konuşan De Boer, "Ryan Babel'i sürekli takip ediyorum. Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Babel gibi oyuncular aramızda olmalı. Onun kadroda olmasından ötürü mutluyum." ifadelerini kullandı.

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