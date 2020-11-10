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Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek

Süper Lig'de aldığı Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ocak ayında birçok bölgeye transfer yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takım, ses getirecek bir transferi bedavaya bitirmeye hazırlanıyor. İşte hedefteki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:37
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Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek

Sezonun 8. haftasında deplasmanda Sivasspor ile kritik bir maça çıkan sarı-kırmızı takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak moral depolamıştı.

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Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek

Alanyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada 3 puanı hanesine yazdırarak milli araya moralli giren Aslan, zirve yarışına yeniden ortak oldu.

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Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek

Ligin 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Cimbom, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

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Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek

Sezon öncesi yaptığı transferlerle taraftarını memnun edemeyen sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde durumu tersine çevirmek istiyor.

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