Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek

Süper Lig'de aldığı Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray, milli arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ocak ayında birçok bölgeye transfer yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılı takım, ses getirecek bir transferi bedavaya bitirmeye hazırlanıyor. İşte hedefteki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:37 ABONE OL