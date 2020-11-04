Galatasaray'a Marcao ve Saracchi müjdesi!

Ankaragücü maçında sakatlanan Galatasaray'ın başarılı iki ismi Marceo Saracchi ve Marcao'nun durumları belli oldu.

Ankaragücü maçında sakatlanan Galatasaray'ın başarılı iki ismi Marceo Saracchi ve Marcao'nun durumları belli oldu. Yapılan tetkikler sonucu Marcao'nun sol üst ön adale grubunda, Saracchi'de ise sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma olduğu açıklandı. İki oyuncunun dün tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başlaması olumlu karşılandı. Ayrıca Belhanda'nın tedavisinin ardından salon ve sahada antrenman yaptığı, Emre Taşdemir'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

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