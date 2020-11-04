04 Kasım 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a Marcao ve Saracchi müjdesi!

Marcao ve Saracchi müjdesi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Ankaragücü maçında sakatlanan 'ın başarılı iki ismi ve 'nun durumları belli oldu.

Ankaragücü maçında sakatlanan 'ın başarılı iki ismi ve 'nun durumları belli oldu. Yapılan tetkikler sonucu Marcao'nun sol üst ön adale grubunda, Saracchi'de ise sol kasık adale grubunda hafif-orta derece zorlanma olduğu açıklandı. İki oyuncunun dün tedavilerinin ardından salon çalışmalarına başlaması olumlu karşılandı. Ayrıca 'nın tedavisinin ardından salon ve sahada antrenman yaptığı, Emre Taşdemir'in ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı duyuruldu.

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