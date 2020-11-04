Çin medyası duyurdu! Galatasaray'da Hulk yeniden gündemde
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray, forvet transferi için kolları sıvadı. Talipleri artan ve yüksek maliyeti nedeniyle gelen teklifleri değerlendirme kararı alınan Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren Cimbom, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Hulk için yeniden düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Yaz transfer döneminde Çin'den sürpriz haberler gelmiş; Hulk'un menajerinin Galatasaray'la görüştüğü ifade edilmişti. Hatta Brezilyalı yıldızın, Shanghai ile sözleşmesini feshederek Avrupa'ya döneceği, gideceği takımın da Galatasaray olduğu uzun süre konuşulmuştu. Üstelik sarı-kırmızılı cepheden de bu konuda bir yalanlama gelmemişti. Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte bu iddianın ateşi küllenirken Çin'den yeni bir iddia daha geldi.
CİDDİ RAKİPLERİ VAR
Hem teknik direktör Vitor Pereira hem de takımın idari menajeri Junje Niu ile görüşen Hulk, Aralık ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletti. Kendisinin yerine başka bir forvet bulunmasını istedi. Çin'den Soho Sports, Hulk'un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve Sao Paulo'nun yanı sıra Galatasaray'ın da yer aldığını yazdı. 34 yaşındaki yıldızın yeni yılın ilk günlerinde yeni takımının yolunu tutacağı kaydedildi.
Hulk bu sezon Çin'de 10 maçta 5 gol atarak formda olduğunu gösterdi.
(Fotomaç)
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