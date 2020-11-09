Galatasaray 4 değişiklikle sahaya çıktı

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, Yiğidolar'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar son lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti. Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü. Başarılı çalıştırıcı, Falcao'nun yokluğunda forvette Ryan Babel'i tercih etti.

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