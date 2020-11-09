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GALATASARAY

Galatasaray 4 değişiklikle sahaya çıktı

Cimbom'dan 4 değişiklik
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

'in 8. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , Yiğidolar'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar son lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 8. haftasında 'a konuk olan 'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti. Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü. Başarılı çalıştırıcı, Falcao'nun yokluğunda forvette Ryan Babel'i tercih etti.

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