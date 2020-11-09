09 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray kendine geldi

Galatasaray kendine geldi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 09.11.2020

'e iyi bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen ve son 3 maçını kazanarak yükselen bir form grafiği çizen , zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Orta sahaya yapılmayan transfer, takımdan gönderilmesi düşünülen bazı oyuncularla yolların ayrılmaması, ve Feghouli'nin indirimi kabul etmemesi, bazı futbolcuların düşük performansı ve ile yönetim arasındaki gerilim, Sarı-Kırmızılılardaki düşüşün ana nedenleriydi.
Ancak deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyeti, 'ın ortaya koyduğu , camianın ilerleyen haftalar için umutlanmasını sağladı. Sarı-Kırmızılılar, adeta lige Erzurum'da yeniden başladı. Ardından gelen MKE Ankaragücü ve galibiyetleri, Galatasaray'ın milli araya moralli girmesini ve şampiyonluk umutlarını yeşertmesini sağladı.

Sezon başı istenmeyen oyuncu ilan edilen Babel'in son maçlarda artan performansı ve Belhanda'nın gol ve asistlerine devam etmesi teknik direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü. Feghouli yavaş yavaş toparlanma sinyalleri verirken, Sivasspor maçında da bir asiste imza attı.

geçen sezon 28'inci haftadaki FK maçında alt adalesinden sakatlanmış, son 6 maçta risk almayarak forma giymemişti. Şimdi üst adalesinden ağrı hisseden Falcao, deplasmanında da kendisini riske atmadı. Kolombiyalı golcünün milli aradan sonra hazır olarak dönmesi bekleniyor.

Yıllar sonra Galatasaray'a kaptan olarak dönen 'ın fiziksel güç açısından henüz tam hazır olmamasına rağmen sergilediği istekli futbol dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu, Sarı-kırmızılılardaki ikinci döneminde takım arkadaşlarına liderlik yapıp, hepsiyle yakın diyaloglar kuruyor. Arda, takım içinde çok sevilen bir karakter olmayı başarırken, O'nun bu tavrını teknik heyet de takdir ediyor.

Usta yorumcudan çarpıcı Okan Kocuk yorumu! Fernando Muslera... haberin devamı



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