Galatasaray'da Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Palmeiras'ta forma giyen ve yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu ayağı kırılan Felipe Melo'ya sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, şanssız bir sakatlık geçirdi. Kariyerini ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta sürdüren Brezilyalı futbolcunun Vasco de Gama maçında ayağı kırıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisinin sakatlığının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Melo'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Terim, Türkçe ve Portekizce olarak paylaştığı mesajında "Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın." ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama