09 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı

Terim'den Melo paylaşımı! Sen güçlü bir evlatsın ve...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2020

Teknik Direktörü , Palmeiras'ta forma giyen ve yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu ayağı kırılan 'ya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir dönem ülkemizde forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan , şanssız bir sakatlık geçirdi. Kariyerini ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta sürdüren Brezilyalı futbolcunun Vasco de Gama maçında ayağı kırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü , eski öğrencisinin sakatlığının ardından hesabı üzerinden Melo'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Terim, Türkçe ve Portekizce olarak paylaştığı mesajında "Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:


Eski G.Saraylı Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Sivasspor - G.Saray maçında gergin anlar! Arda Turan... Sivasspor - G.Saray maçında gergin anlar! Arda Turan...
Flaş G.Saray yorumu! Luiz Gustavo... Flaş G.Saray yorumu! Luiz Gustavo...
G.Saray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden G.Saray'dan dev transfer harekatı! 8 bomba birden
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör