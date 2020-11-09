Galatasaray'da Fatih Terim'den Felipe Melo paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Palmeiras'ta forma giyen ve yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu ayağı kırılan Felipe Melo'ya sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, şanssız bir sakatlık geçirdi. Kariyerini ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta sürdüren Brezilyalı futbolcunun Vasco de Gama maçında ayağı kırıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisinin sakatlığının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Melo'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Terim, Türkçe ve Portekizce olarak paylaştığı mesajında "Sen güçlü bir evlatsın ve bunu da aşacaksın." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:





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