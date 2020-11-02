02 Kasım 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Diagne eskiye döndü! Sezon başındaki halini mumla aratıyor

Diagne eskiye döndü! Sezon başındaki halini mumla aratıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

'ın Senegalli golcüsü Mbaye , sezon başındaki görüntüsünü aratıyor. Ligde golü olmayan Diagne, son haftalardaki kötü performansıyla eskisi gibi dökülmeye başladı.

'ın golcüsü yeniden hayal kırıklığı yaşatmaya başladı. Geçtiğimiz sezonlardaki kötü performansı nedeniyle kiralık olarak verilen Senegalli oyuncu sezon başında Sarı-Kırmızılı takıma geri döndü. Sezon başında çok çalışan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Diagne maçında 2 gol atarken gelecek adına iyi sinyaller verdi. Ancak yıldız oyuncu ligde hiç gol atamazken yeniden büyük bir düşüş yaşamaya başladı. ve Ankaragücü maçlarında Teknik Direktör tarafından ilk 11'de oynatılan Senegalli oyuncu rakip ağları havalandıramadı. Falcao'nun sakatlığında verilen şansı iyi kullanamayan Diagne yeniden gözden düştü.

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