08 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Sivasspor-Galatasaray maçının ardından teknik direktör Fatih Terim konuştu! "Motivasyona ihtiyacımız vardı"

Terim'den flaş yorum! Milli ara öncesi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında deplasmanda 'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Milli ara öncesi böyle bir motivasyona ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 8. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rakibini dış sahada 5 yıl aradan sonra yendi. Maçta Younes Belhanda 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaşırken, ev sahibi takım ise Fajr'ın ayağından penaltı kaçırdı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta)

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"Oyuncularımı kutluyorum, Sivas'da 3 puan almak çok zor. Bizim için kritik bir maçtı, rakiplerimiz puan kaybetmiş, milli ara öncesi böyle bir motivasyona ihtiyacımız vardı.

2-0'a kadar iyi oynadığımızı, ondan sonra da daha iyi işler yapabilirdik diye düşünüyordum. 2-1'den sonra işler de değişebilirdi ama oyuncularımı kutluyorum, iyi bir mücadele gösterdiler.

Pandemi sonrası biz çok son dakika golü yedik, UEFA'dan geldi, hakemlerden geldi, ayrılıklar oldu, ayaklar kırıldı maç 2-1'e gelince böyle paniklerin olması çok normal."

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