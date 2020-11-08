Sivasspor-Galatasaray maçının ardından teknik direktör Fatih Terim konuştu! "Motivasyona ihtiyacımız vardı"
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Milli ara öncesi böyle bir motivasyona ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rakibini dış sahada 5 yıl aradan sonra yendi. Maçta Younes Belhanda 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaşırken, ev sahibi takım ise Fajr'ın ayağından penaltı kaçırdı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:
"Oyuncularımı kutluyorum, Sivas'da 3 puan almak çok zor. Bizim için kritik bir maçtı, rakiplerimiz puan kaybetmiş, milli ara öncesi böyle bir motivasyona ihtiyacımız vardı.
2-0'a kadar iyi oynadığımızı, ondan sonra da daha iyi işler yapabilirdik diye düşünüyordum. 2-1'den sonra işler de değişebilirdi ama oyuncularımı kutluyorum, iyi bir mücadele gösterdiler.
Pandemi sonrası biz çok son dakika golü yedik, UEFA'dan geldi, hakemlerden geldi, ayrılıklar oldu, ayaklar kırıldı maç 2-1'e gelince böyle paniklerin olması çok normal."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama