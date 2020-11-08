Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, "Milli ara öncesi böyle bir motivasyona ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve rakibini dış sahada 5 yıl aradan sonra yendi. Maçta Younes Belhanda 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaşırken, ev sahibi takım ise Fajr'ın ayağından penaltı kaçırdı. Maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

"Oyuncularımı kutluyorum, Sivas'da 3 puan almak çok zor. Bizim için kritik bir maçtı, rakiplerimiz puan kaybetmiş, milli ara öncesi böyle bir motivasyona ihtiyacımız vardı.

2-0'a kadar iyi oynadığımızı, ondan sonra da daha iyi işler yapabilirdik diye düşünüyordum. 2-1'den sonra işler de değişebilirdi ama oyuncularımı kutluyorum, iyi bir mücadele gösterdiler.

Pandemi sonrası biz çok son dakika golü yedik, UEFA'dan geldi, hakemlerden geldi, ayrılıklar oldu, ayaklar kırıldı maç 2-1'e gelince böyle paniklerin olması çok normal."

DİĞER