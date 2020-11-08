08 Kasım 2020, Pazar
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta)
Süper Lig'in 8. haftası oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor ise Denizlispor'u 2-0'la geçti. Hafta içinde Manchester United'ı deviren Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında son dakikada attığı golle 2-1 sahadan galip ayrıldı. Kayserispor ise evinde Hatayspor'a 1-0'la boyun eğdi. Günün son karşılaşmasında da Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
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