08 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta)

Süper Lig'in 8. haftası oynanan 5 karşılaşmayla devam etti. Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor ise Denizlispor'u 2-0'la geçti. Hafta içinde Manchester United'ı deviren Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında son dakikada attığı golle 2-1 sahadan galip ayrıldı. Kayserispor ise evinde Hatayspor'a 1-0'la boyun eğdi. Günün son karşılaşmasında da Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İşte Süper Lig'de 8. hafta sonunda oluşan güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 08.11.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 21:06
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

21- Ankaragücü - 2 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

20- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

19 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

18- Kayserispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

17- Trabzonspor - 6 Puan

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