08 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Marcelo Saracchi Sivasspor - Galatasaray maçında neden 11'de yer almadı? Fatih Terim açıkladı

Saracchi neden 11'de yok? Fatih Terim açıkladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 Giriş Tarihi: 08.11.2020

Teknik Direktörü , ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Uruguaylı sol bek 'nin neden oynamadığına da değinen tecrübeli çalıştırıcı "Saracchi'nin bu tip maçlarda oynamasını istiyorum. Önemli maçlarda kullanamadık. Oynar düşüncesi ile geldik ama hazır olmadığını söyledi." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

'in 8. haftasında Demir Grup deplasmanına konuk olan 'da teknik direktör , mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SARACCHI HAZIR OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Saracchi'nin bu tip maçlarda oynamasını istiyorum. Önemli maçlarda kullanamadık. Oynar düşüncesi ile geldik ama hazır olmadığını söyledi. Emre Taşdemir önemli oyuncularımızdan bir tanesi. İnşallah iyi oyun çıkarır. Marcao oynuyor. Oyun kurulumunda bizim için önemli. İnşallah sıkıntı olmaz."

"DIAGNE'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR"

"Tercihlerim çok açık. Daha hareketli uç düşündüm. Diagne'nin biraz zamana ihtiyacı var. Bu yüzden bu 2-3 ay onun için yeterli değil. Hazır olduğunda gerekirse çift forvete döneriz. Diagne'yi suçlamamak lazım. 11-12 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalmak kolay değil. Çalışmalarını sıkı sürdürürse ileride biz de ona göre tercihlerde bulunacağız."

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