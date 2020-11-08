Son dakika: Marcelo Saracchi Sivasspor - Galatasaray maçında neden 11'de yer almadı? Fatih Terim açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin neden oynamadığına da değinen tecrübeli çalıştırıcı "Saracchi'nin bu tip maçlarda oynamasını istiyorum. Önemli maçlarda kullanamadık. Oynar düşüncesi ile geldik ama hazır olmadığını söyledi." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"SARACCHI HAZIR OLMADIĞINI SÖYLEDİ"
"Saracchi'nin bu tip maçlarda oynamasını istiyorum. Önemli maçlarda kullanamadık. Oynar düşüncesi ile geldik ama hazır olmadığını söyledi. Emre Taşdemir önemli oyuncularımızdan bir tanesi. İnşallah iyi oyun çıkarır. Marcao oynuyor. Oyun kurulumunda bizim için önemli. İnşallah sıkıntı olmaz."
"DIAGNE'NIN ZAMANA İHTİYACI VAR"
"Tercihlerim çok açık. Daha hareketli uç düşündüm. Diagne'nin biraz zamana ihtiyacı var. Bu yüzden bu 2-3 ay onun için yeterli değil. Hazır olduğunda gerekirse çift forvete döneriz. Diagne'yi suçlamamak lazım. 11-12 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalmak kolay değil. Çalışmalarını sıkı sürdürürse ileride biz de ona göre tercihlerde bulunacağız."
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