Galatasaray'da takviyeler yolda
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer yapılacak noktaları belirledi.
Fatih Terim, Ankaragücü maçından sonra "Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah" diyerek, hem takıma hem de yönetime mesaj verdi. Tecrübeli teknik adam, bu takımla devam etmeyeceğini ikinci yarıda bambaşka bir takım kurmayı planladığını bir nevi ortaya koydu. Galatasaray'ın hocası özellikle Ömer, Etebo ve Taylan'dan oluşan orta sahasını kesinlikle değiştirecek.
Fotomaç'ın haberine göre; Younes Belhanda'yı elden çıkarabilirse iyi bir 10 numara ve oyunu geriden başlatacak bir regista alacak. Ayrıca oyununun iki tarafını da oynayacak bir isim getirecek. Fatih Terim bir kanada kesinlikle hızlı, takıma vites yükseltecek bir kanat oyuncusu istiyor. Forvete ise Falcao'yu zorlayacak. Onu tehdit edecek bir forvet oyuncusu aldırmanın planları içinde...
DIAGNE FIRSATI KAÇIRDI
Falcao'nun yokluğunda kendisine gelen şansı Diagne değerlendiremedi. Senegalli golcü sahada kaldığı 55 dakika içinde sadece 11 kez topla buluştu. 9 pasından 4'ünde isabet sağlayamadı. Ne şut atabildi ne isabetli pas verebildi. Takıma yaptığı tek katkı; 1 hava topu ile 1 de faul almak oldu. Maç sonrası "Diagne daha yüksek performans vermeli" diyen Terim'in gözünde de Senegalli oyuncunun kredisinin çok azaldığı iddia edildi.
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