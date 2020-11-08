08 Kasım 2020, Pazar

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Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda kart sınırında!

Cimbom'da iki isim kart sınırında!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında ile karşılaşacak 'da, ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor. | Son dakika Galatasaray haberleri

'da Christian ve Younes , maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bugün sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak. Bu arada ağrıları ge��en ve kadroya dahil edilen Belhanda, Sivas yolculuğu öncesi hocası Fatih Terim'le görüştü ve oynamak istediğini söyledi. Faslı 10 numara bugün ilk 11'de olacak.

Yakın arkadaşı açıkladı! haberin devamı

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