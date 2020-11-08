Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda kart sınırında!

Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bugün sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak. Bu arada ağrıları ge��en ve kadroya dahil edilen Belhanda, Sivas yolculuğu öncesi hocası Fatih Terim'le görüştü ve oynamak istediğini söyledi. Faslı 10 numara bugün ilk 11'de olacak.

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