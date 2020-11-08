08 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Fabian Vargas açıkladı! "Radamel Falcao Türkiye'ye aşık"

Yakın arkadaşı açıkladı! Falcao Türkiye'ye aşık
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu ve ESPN yorumcusu , 'ın dünya yıldızı ile ilgili konuştu. Vargas tecrübeli forvet için, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Son olarak Ittihad ve Al Shabab takımlarından gelen teklifleri reddeden 'nun, macerası daha uzun sürecek gibi görünüyor. Sakatlığı ve Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmasıyla ilgili olarak kendisinden görüş alınan Falcao, "Korkulacak bir durum yok" dedi. Ayrıca ESPN FC yorumcularından, eski futbolcu , yıldız oyuncuyla telefonda görüştüğünü ve yaşadığı sakatlığın eski sakatlığı ile bir ilgisi olmadığını belirterek "Ön baldırında yaşadığı sakatlık her futbolcunun yaşadığı bir sakatlık" diye konuştu.

"ÇOK MUTLULAR"

Vargas, Falcao'nun devre arasında Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarıyla ilgili ise, "Adı sürekli Arap takımlarıyla anılıyor. Ancak bana 'Galatasaray'dan ayrılmayı hiç düşünmüyorum' dedi. Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Lorelei ile birlikte İstanbul'a ve Türkiye'ye aşık olmuşlar" diye konuştu. Falcao'nun Terim ile iyi anlaştığını da ifade ederek, "Eğer teklif gelirse sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'da çalışmak istiyor. Çünkü Galatasaray'ın teknik heyeti eski oyunculardan kurulu" ifadesini kullandı. (Fotomaç)

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