08 Kasım 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Kılınç Sivasspor'a karşı ilk kez!

Emre Kılınç Sivas'a karşı ilk kez!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

ile biten sözleşmesini uzatmayan ve yaz döneminde 'a transfer olan Kılınç, kırmızı-beyazlılara karşı ilk kez sahne alacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

'ın başarılı futbolcusu Kılınç, eski takımı 'a karşı ilk kez mücadele edecek. 26 yaşındaki futbolcu, Sivasspor ile sözleşmesi bittikten sonra yaz döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. 3.5 sezon Sivas forması giyen Emre, kendisi için çok özel bir maç olacağını ve duygusal anlar yaşayacağını söyledi.

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